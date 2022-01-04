Грушко: конференция глав МИД стран НАТО повышает напряжённость вокруг конфликта на Украине

Заявления НАТО о намерении провести экстренную видеоконференцию глав МИД стран — членов альянса направлены на повышение напряжённости вокруг конфликта на Украине. Такое мнение выразил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы ожидаем таких шагов со стороны альянса. Обычно СРН (Совету Россия — НАТО. — RT) всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина — НАТО, либо заседания Североатлантического совета», — цитирует ТАСС Грушко.

По его словам, «это какие-то сигналы, которые НАТО посылает Москве, что они озабочены якобы концентрацией российских сил».

Дипломат подчеркнул, что «это всё вписывается в линию НАТО, направленную на повышение напряжённости вокруг внутриукраинского кризиса, линию позиционирования России как стороны в конфликте».

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что главы МИД стран — членов НАТО проведут 7 января внеочередную видеоконференцию, в рамках которой обсудят требования России по вопросам европейской безопасности.