В МИД КНР рассказали о последствиях соглашения AUKUS по нераспространению ядерного оружия

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что трёхстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в сфере обороны AUKUS может привести к коллапсу режима нераспространения ядерного оружия.

«Если этот план (трёхстороннее соглашение по разработке атомных подводных лодок. — RT) будет осуществлён, это будет означать, что США и Великобритания, будучи двумя ядерными государствами, передадут Австралии, которая ядерной страной не является, оружейный уран», — приводит РИА Новости заявление Цуна.

Дипломат отметил, что нынешняя система гарантий МАГАТЭ не предоставляет шансов проверить, что Австралия не будет использовать соответствующие материалы для создания ядерного оружия.

«Это будет означать коллапс режима нераспространения ядерного оружия», — заявил он, добавив, что Китай обеспокоен этим сотрудничеством.

Ранее стало известно, что Китай считает продление СНВ-3 Россией и США важным шагом, но полагает необходимым также продолжение сокращения ядерных арсеналов сверхдержавами.

3 января лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений.