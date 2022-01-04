В МИД КНР выступили за сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов

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Китай считает продление СНВ-3 Россией и США важным шагом, но полагает необходимым также продолжение сокращения ядерных арсеналов сверхдержавами, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

По его словам, Китай приветствует продление СНВ-3 и считает это крайне важным шагом.

«Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он добавил, что международный консенсус по-прежнему состоит в том, что Россия и США должны сокращать свои ядерные арсеналы.

3 января лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений.

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