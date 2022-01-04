Генсек ООН Гутерреш приветствовал заявление «ядерной пятёрки»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», — цитирует ТАСС представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, Генсек ценит то, что ядерные державы признают необходимость придерживаться своих обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями.

3 января лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений.