Глава Генеральной Ассамблеи ООН приветствовал заявление «ядерной пятёрки»

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид приветствовал заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны.

«Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствует совместное заявление пяти ядерных держав, которые также являются постоянными членами Совета безопасности», — приводит РИА Новости слова официального представителя председателя Полины Кубиак.

Она отметила, что «приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательства по статье VI, и стремление укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесёт пользы никому и поставит под угрозу всех, является правильным посланием всей планете».

3 января лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений.