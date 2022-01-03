Глава Генеральной Ассамблеи ООН приветствовал заявление «ядерной пятёрки»

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Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид приветствовал заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны.
Глава Генеральной Ассамблеи ООН приветствовал заявление «ядерной пятёрки»
  • globallookpress.com
  • © Xie E/XinHua

«Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствует совместное заявление пяти ядерных держав, которые также являются постоянными членами Совета безопасности», — приводит РИА Новости слова официального представителя председателя Полины Кубиак.

Она отметила, что «приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательства по статье VI, и стремление укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесёт пользы никому и поставит под угрозу всех, является правильным посланием всей планете».

3 января лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений.

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