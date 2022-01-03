Задержанный в Праге россиянин Франчетти написал письмо президенту Чехии

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Россиянин Александр Франчетти, задержанный в Чехии по запросу украинских властей, написал письмо чешскому президенту Милошу Земану.
Задержанный в Праге россиянин Франчетти написал письмо президенту Чехии
  • © alexander dzalati/YouTube

«Как вообще возможно в XXI веке в европейской стране бросить человека за решётку на основании фальсификации?» — написал он в своём обращении.

Франчетти в письме отметил, что украинские власти  безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно — самообороны Крыма и севастопольской обороны.

«Запрос экстрадиции сфабрикован украинской стороной, о чём также свидетельствуют многочисленные ошибки в каждом пункте обвинения, которое строится исключительно на моих же видеоматериалах, которые украинская сторона перевернула и переврала», — написал россиянин.

Франчетти попросил Земана начать независимое расследование, которое определит, что обвинения Киева безосновательны.

14 сентября Городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Позднее заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге Франчетти.

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