Задержанный в Праге россиянин Франчетти написал письмо президенту Чехии

Россиянин Александр Франчетти, задержанный в Чехии по запросу украинских властей, написал письмо чешскому президенту Милошу Земану.

«Как вообще возможно в XXI веке в европейской стране бросить человека за решётку на основании фальсификации?» — написал он в своём обращении.

Франчетти в письме отметил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно — самообороны Крыма и севастопольской обороны.

«Запрос экстрадиции сфабрикован украинской стороной, о чём также свидетельствуют многочисленные ошибки в каждом пункте обвинения, которое строится исключительно на моих же видеоматериалах, которые украинская сторона перевернула и переврала», — написал россиянин.

Франчетти попросил Земана начать независимое расследование, которое определит, что обвинения Киева безосновательны.

14 сентября Городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Позднее заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге Франчетти.