Консул посетила задержанного в Чехии россиянина Франчетти

Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства Николай Брякин.

«Заведующая консульским отделом посетила в пятницу гражданина России Александра Франчетти в тюрьме Панкрац. Это не первая её встреча с ним. Первая встреча состоялась вскоре после его задержания в прошедшее воскресенье в международном аэропорту Праги», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с Франчетти, его адвокатом и родственниками. Ему, по словам Брякина, оказывается вся необходимая консульская поддержка.

14 сентября городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.