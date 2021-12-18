Россиянин Франчетти рассказал детали своего задержания в Чехии

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Россиянин Александр Франчетти, задержанный в Чехии по запросу украинских властей, рассказал детали сложившейся ситуации.
Россиянин Франчетти рассказал детали своего задержания в Чехии
  • РИА Новости

Соответствующее обращение Франчетти передала RT его девушка.

«7 декабря я получил через прокуратуру Праги так называемое сообщение о подозрении от украинской стороны. Должен констатировать, что каждый пункт этого «документа» является абсолютной фальшивкой, в которой перевёрнуты действия, хронология событий, указаны несуществующие адреса, извращены все реальные факты, которые тысячами находятся в свободном доступе и которые цитируют годами чешские, российские, европейские и даже украинские СМИ», — отметил он.

Франчетти указал, что у него вызывает глубокое удивление позиция Чешской Республики. И конкретно тот факт, что, несмотря на его заявления о том, что этот документ является фальсификацией, не проводится никакого расследования.

«Госпожа прокурор чешской прокуратуры отказала мне и моему адвокату в просьбе, чтобы украинская сторона представила факты, которые являются самоуничтожением этой фальшивки. Кроме того, мне непонятно, на каком основании чешские власти в некоторых письменных документах используют по отношению ко мне статус обвиняемого. Даже украинская сторона использует термин «подозреваемый», — подчеркнул он.

По его словам, Чешская Республика не предъявила ему само обвинение и не пояснила, на основании чего он является обвиняемым.

«Что значит вся ситуация со мной? Непрофессионализм чешских органов власти, ошибка, возвращение в тоталитарное прошлое, во времена, когда люди бросались за решётку по сфабрикованным обвинениям и доносам», — добавил россиянин.

Мужчина отмечает, что всё происходящее с ним является нарушением прав человека и его свобод.

«Этим заявлением я хочу обратить внимание международных правовых организаций на эту ситуацию и также попросить руководство нашей страны, Российской Федерации, чтобы они нашли необходимые конструктивные слова для Чешской Республики, на которые та отреагирует, начнёт немедленное расследование этой фальсификации и освободит меня из незаконного заключения», — заключил Франчетти.

14 сентября Городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Позднее заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге Франчетти.

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