Пушков заявил о потере влияния США на Россию при введении «адских санкций»
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По его словам, американский лидер дальновиднее своей администрации.
«У США остался в распоряжении набор крайне жёстких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это всё, что у него (Байдена. — RT) есть», — написал Пушков в Telegram.
Сенатор уточнил, что при введении серьёзных санкций у Вашингтона не останется политических и экономических рычагов давления на Россию.
Именно эту «свободу», как подчеркнул Пушков, Байден не намерен давать Москве.
Ранее Байден в рамках беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о введении серьёзных санкций в случае «вторжения» России на Украину.
В то же время Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».