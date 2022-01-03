Пушков заявил о потере влияния США на Россию при введении «адских санкций»

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Сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Джо Байден не будет вводить «адские санкции» в отношении России, так как жёсткие ограничительные меры развяжут ей руки во внешней политике.
Пушков заявил о потере влияния США на Россию при введении «адских санкций»
  • © Federation Council of Russia
  • globallookpress.com

По его словам, американский лидер дальновиднее своей администрации.

«У США остался в распоряжении набор крайне жёстких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это всё, что у него (Байдена. — RT) есть», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор уточнил, что при введении серьёзных санкций у Вашингтона не останется политических и экономических рычагов давления на Россию. 

Именно эту «свободу», как подчеркнул Пушков, Байден не намерен давать Москве.

Ранее Байден в рамках беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о введении серьёзных санкций в случае «вторжения» России на Украину.

В то же время Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

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