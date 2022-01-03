Der Tagesspiegel: ЕС заинтересован в участии в переговорном процессе США и России

Страны Евросоюза не намерены быть «безучастными зрителями» в переговорном процессе о гарантиях безопасности между Россией и США. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы не хотим быть безучастными зрителями, за спинами которых принимаются решения», — приводит издание его слова.

Кроме того, лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает необходимым включить ЕС в переговоры об архитектуре безопасности на континенте в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью RT, что переговоры США и России служат интересам безопасности в Европе.