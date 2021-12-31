Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о важности переговоров США и России для Европы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью RT, что переговоры США и России служат интересам безопасности в Европе.

«Мы в Центральной Европе усвоили уроки истории: когда есть конфликт между Западом и Востоком — это плохо для Центральной Европы, а если отношения хорошие — это к лучшему для нас. Прямые переговоры между США и Россией служат нашим интересам безопасности», — сказал Сийярто.

По мнению министра, прямые переговоры между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным важны — чем больше лидеры двух стран будут общаться, «тем больше поймут друг друга и смогут разрешить те проблемы, которые возникли в нашем регионе».

Ранее в Кремле заявили, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказался полезен обеим сторонам.