Эрдоган: экспорт Турции в 2021 году вырос более чем на 30%
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Об этом информирует агенство Anadolu.
Общий объём внешней торговли Турецкой республики в 2021 году составил $496,7 млрд.
Ранее Эрдоган назвал целью Турции попадание в десятку лучших экономик мира.
По его словам, правительство страны предоставит экспортёрам форвардный обменный курс через ЦБ, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с выплачиваемых компаниями дивидендов.