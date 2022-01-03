Эрдоган: экспорт Турции в 2021 году вырос более чем на 30%

Объём турецкого экспорта в 2021 году увеличился на 32,9% в годовом выражении, составив $225,36 млрд, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

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Об этом информирует агенство Anadolu. Общий объём внешней торговли Турецкой республики в 2021 году составил $496,7 млрд. Ранее Эрдоган назвал целью Турции попадание в десятку лучших экономик мира. По его словам, правительство страны предоставит экспортёрам форвардный обменный курс через ЦБ, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с выплачиваемых компаниями дивидендов.