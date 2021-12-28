Эрдоган назвал целью Турции попадание в десятку лучших экономик мира
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«С помощью пройденного нами пути в экономике и разработанных нами инструментов мы спасли нашу страну от порочного круга, в котором она оказалась в прошлом. Вытащили из-под колёс нестабильности, в которых она застряла, и механизма незащищенности… Наш путь — это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель — войти в топ-10 экономик мира», — цитирует его РИА Новости.
20 декабря Эрдоган объявил о новых мерах по противодействию волатильности курса лиры.
Он отметил, что правительство предоставит экспортёрам форвардный обменный курс через ЦБ, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с выплачиваемых компаниями дивидендов.
Также Эрдоган заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок? и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.