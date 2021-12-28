Эрдоган назвал целью Турции попадание в десятку лучших экономик мира

Короткая ссылка
Власти Турции поставили себе цель попасть в десятку лучших экономик мира, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Академии наук Турции.
Эрдоган назвал целью Турции попадание в десятку лучших экономик мира
  • © Simone Kuhlmey/Pacific Press/Sipa USA
  • Legion-Media

«С помощью пройденного нами пути в экономике и разработанных нами инструментов мы спасли нашу страну от порочного круга, в котором она оказалась в прошлом. Вытащили из-под колёс нестабильности, в которых она застряла, и механизма незащищенности… Наш путь — это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель — войти в топ-10 экономик мира», — цитирует его РИА Новости.

20 декабря Эрдоган объявил о новых мерах по противодействию волатильности курса лиры.

Он отметил, что правительство предоставит экспортёрам форвардный обменный курс через ЦБ, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с выплачиваемых компаниями дивидендов. 

Также Эрдоган заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок? и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить