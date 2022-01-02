Консульство предупредило о задержках вылетающих из Хургады в Россию рейсов
«Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванных прошедшим 1 января проливным дождём и градом, на срок от двух до трёх часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы», — приводит РИА Новости сообщение консульства.
Отмечается, что актуальные сведения о времени отправления воздушных судов необходимо получать у представителей туроператоров и авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что почти две тысячи авиарейсов отменены в США на фоне распространения омикрон-штамма.