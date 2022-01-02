Почти две тысячи авиарейсов отменены в США на фоне распространения омикрон-штамма

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Почти 2 тыс. авиарейсов отменены в США на фоне распространения омикрон-штамма и связанного с заболеванием COVID-19 дефицита сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
Почти две тысячи авиарейсов отменены в США на фоне распространения омикрон-штамма
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала FlightAware.

В общей сложности по состоянию на утро 2 января в США оказались отменены не менее 1979 рейсов, при этом наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в аэропортах городов Чикаго и Денвер. 

В лидерах по отмене рейсов за сутки оказались  Southwest Airlines (264 рейса), JetBlue (169 рейсов) и American Airlines.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за сильного снегопада авиакомпании отменили порядка 230 внутренних рейсов. 

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