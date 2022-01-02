На Украине заявили, что переговоры Байдена и Зеленского запланированы после 23:00 мск

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Телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом начнутся 2 января после 23:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
На Украине заявили, что переговоры Байдена и Зеленского запланированы после 23:00 мск
  • AP

«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву (23:00 мск. — RT)», — написал он в Facebook.

Ранее представитель Белого дома сообщил о планах Байдена поговорить по телефону с Зеленским 2 января.

В американской администрации отметили, что лидеры намерены обсудить «наращивание военного присутствия России у границ Украины» и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе.

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