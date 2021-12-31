Переговоры Байдена и Зеленского запланированы на 2 января

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Представитель Белого дома сообщил о намерении президента США Джо Байдена поговорить по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 2 января.
Переговоры Байдена и Зеленского запланированы на 2 января
  • AP

«Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским», — цитирует американского чиновника ТАСС.

По его словам, государственные лидеры намерены обсудить наращивание военного присутствия России у границ Украины и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус» ранее заявил, что Киев постоянно координирует свои действия с Соединёнными Штатами.

Он добавил, что сам достаточно часто контактирует с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть.

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