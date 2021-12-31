Переговоры Байдена и Зеленского запланированы на 2 января
- AP
«Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским», — цитирует американского чиновника ТАСС.
По его словам, государственные лидеры намерены обсудить наращивание военного присутствия России у границ Украины и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус» ранее заявил, что Киев постоянно координирует свои действия с Соединёнными Штатами.
Он добавил, что сам достаточно часто контактирует с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть.