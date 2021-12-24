Глава офиса Зеленского заявил о постоянной координации Киевом своих действий с США

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус» заявил, что Киев постоянно координирует свои действия с Соединёнными Штатами.
Глава офиса Зеленского заявил о постоянной координации Киевом своих действий с США
  • Legion-Media

«Я хочу ещё раз особо подчеркнуть: мы постоянно координируем наши действия с американскими партнёрами», — сказал он.

Ермак добавил, что сам достаточно часто контактирует с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Также он заявил, что при сотрудничестве Киева со странами Запада действует принцип, что никакие вопросы, касающиеся Украины, не решаются без её участия.

Ранее Ермак обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины и меры по достижению мира.

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