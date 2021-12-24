Глава офиса украинского президента обсудил с Салливаном ситуацию на Украине

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в ходе переговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном обсудил ситуацию вокруг Украины и меры по достижению мира.
Глава офиса украинского президента обсудил с Салливаном ситуацию на Украине
  • globallookpress.com
  • © Mykola Miakshykov Ukrinform/Keystone Press Agency

«Продолжили регулярный обмен мнениями с (Джейком Салливаном. — RT) по двусторонней повестке дня, вопросам безопасности и ситуации вокруг Украины», — написал он в Twitter.

Ермак отметил, что стороны обсудили дальнейшие шаги по достижению мира.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили ситуацию с безопасностью.

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