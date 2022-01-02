Путин и Эрдоган обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю Нового года, подвели итоги сотрудничества двух стран в 2021 году, а также выразили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией.

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопросы урегулирования ситуации в Ливии и Сирии.

30 декабря стало известно, что российский лидер провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

В Кремле заявили, что телефонный разговор лидеров России и Соединённых Штатов оказался полезен обеим сторонам.