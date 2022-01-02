Читатели Le Figaro отметили вклад Путина в защиту национальных интересов России
- AP
Французские читатели обсуждают новогоднюю речь Путина и его слова «о твёрдом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан России».
Как пишет РИА Новости, читатели Le Figaro отметили, что российский лидер «непоколебимо отстаивает интересы России», а также «разумно и сдержанно» ведёт себя в разговорах с лидерами зарубежных государств.
Также пользователь под ником Latude назвал Путина выдающимся политиком, которому удалось сделать Россию «ключевым игроком на мировой арене».
31 декабря президент России в новогоднем обращении к гражданам заявил, что Россия твёрдо и последовательно отстаивала интересы свои и россиян в сфере безопасности в уходящем году.
Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом.