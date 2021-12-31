Путин в новогоднем обращении заявил об отстаивании Россией своих интересов в области безопасности

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам заявил, что Россия твёрдо и последовательно отстаивала интересы страны и россиян в сфере безопасности в уходящем году.

«Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим на позицию реализации стратегических задач развития», — сказал он.

На восточных границах России уже наступил Новый год, и в связи с этим Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, проживающим там.

30 декабря стало известно, что президент России поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.