Путин в новогоднем обращении заявил об отстаивании Россией своих интересов в области безопасности
- AP
«Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим на позицию реализации стратегических задач развития», — сказал он.
На восточных границах России уже наступил Новый год, и в связи с этим Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, проживающим там.
30 декабря стало известно, что президент России поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.