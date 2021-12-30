Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров

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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.
Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что поздравления были направлены президенту США Джо Байдену, лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, премьер-министру Индии Нарендре Моди, главе Сербии Александру Вучичу и многим другим.

«Президент Российской Федерации поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством ряд глав международных организаций, в частности Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Путин также поздравил ряд бывших мировых лидеров, в частности бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что посол России во Франции Алексей Мешков передал поздравление от российского президента Владимира Путина Филиппу де Голлю, который 28 декабря отмечает 100-летие.

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