Посол России передал поздравление Путина сыну Шарля де Голля Филиппу со 100-летним юбилеем

Посол России во Франции Алексей Мешков передал поздравление от российского президента Владимира Путина Филиппу де Голлю, который 28 декабря отмечает 100-летний юбилей.

Поздравление для Филиппа де Голля было вручено его сыну Пьеру в резиденции российского посла во Франции в понедельник, 27 декабря.

Также Мешков передал маленькую копию памятника генералу де Голлю, установленного в Москве, и настольный письменный набор «Москва» Холуйской художественной фабрики лаковой миниатюры — лично для Пьера де Голля.

«В России всегда с трепетом относились к генералу де Голлю. Вы знаете, что в нашей стране, по самым скромным оценкам, мы потеряли в годы Второй мировой войны 27 млн наших граждан. Поэтому было очень много серьёзных ответственных моментов в течение той войны. Лондонская речь генерала де Голля вошла в анналы нашей Второй мировой войны», — отметил Мешков.

Он также зачитал поздравление российского президента.

«Пользуюсь случаем, чтобы от души поздравить вас, уважаемый господин Филипп де Голль, со столетним юбилеем. Хотел бы выразить восхищение мужеством и героизмом, проявленными вами в годы борьбы с фашистскими захватчиками, а также признательность за ваше доброе отношение к нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и бодрости духа», — говорится в поздравлении.

В своём обращении российский лидер также отмечает, что Шарль де Голль «внёс неоценимый вклад в развитие конструктивных российско-французских отношений, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами нашего континента».

Пьер де Голль выразил слова благодарности, подчеркнув, что его дед был большим почитателем России, страны великих писателей, философов, музыкантов и режиссёров, страны-победителя во Второй мировой войне.