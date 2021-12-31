Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесёт нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчётливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждём его как важный жизненный рубеж», — сказал Путин.

Президент России отметил, что всех россиян объединяет в это время надежда на добрые перемены.

Отдельно Путин поздравил тех, кто встречает Новый год на работе — выполняет в данный момент «профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».

Ранее стало известно, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.