Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

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Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
  • AP

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесёт нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчётливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждём его как важный жизненный рубеж», — сказал Путин.

Президент России отметил, что всех россиян объединяет в это время надежда на добрые перемены.

Отдельно Путин поздравил тех, кто встречает Новый год на работе — выполняет в данный момент «профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».

Ранее стало известно, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.

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