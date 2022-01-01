Более 10 человек погибли в результате давки на празднике в Индии

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Во время религиозного торжества в индийском штате Джамму и Кашмир в результате давки погибли не менее 12 человек, ещё 13 получили ранения.

Как сообщает газета Hindustan Times, трагедия произошла в ночь на 1 января в окрестностях усыпальницы Вайшно Деви рядом с городом Катра.

В полиции назвали причиной случившейся давки ссору среди паломников. Пострадавшие были экстренно госпитализированы, многие из них — в тяжёлом состоянии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что семьи погибших получат в качестве компенсации по 200 тысяч рупий (около $2,6 тыс. — RT).

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек в результате аварии на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи.

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