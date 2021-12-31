Число жертв ДТП в Адыгее возросло до пяти

Число погибших в результате аварии на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи возросло до четырёх человек.

«В результате ДТП от полученных травм на месте аварии погибли 7-летняя девочка и 22-летняя женщина, позже в реанимационном отделении Адыгейской межрайонной больницы скончались 22-летний мужчина и 25-летняя женщина», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для установления обстоятельств случившегося назначены ряд экспертиз.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи.