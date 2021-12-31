Число жертв ДТП в Адыгее возросло до пяти
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«В результате ДТП от полученных травм на месте аварии погибли 7-летняя девочка и 22-летняя женщина, позже в реанимационном отделении Адыгейской межрайонной больницы скончались 22-летний мужчина и 25-летняя женщина», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для установления обстоятельств случившегося назначены ряд экспертиз.
Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи.