Три человека погибли в ДТП в Адыгее
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МВД.
«Столкнулись три транспортных средства — «газель» и два легковых отечественных автомобиля. По предварительной информации, на месте ДТП погибли три человека, в том числе трёхлетняя девочка», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что в результате аварии также есть несколько пострадавших.
Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей и «газели» в Курской области погибли три человека, ещё четверо пострадали.