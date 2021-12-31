Байден заявил, что ожидает прогресса в предстоящих переговорах с Россией
- AFP
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«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», — цитирует РИА Новости Байдена со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что в рамках беседы со своим коллегой Владимиром Путиным заявил о серьёзных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины.
«Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», — отметил он.
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена продлились 50 минут.
В Белом доме диалог назвали серьёзным и субстантивным.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».