Байден заявил, что ожидает прогресса в предстоящих переговорах с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на прогресс от предстоящих раундов переговоров с Россией.

«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», — цитирует РИА Новости Байдена со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что в рамках беседы со своим коллегой Владимиром Путиным заявил о серьёзных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины.

«Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», — отметил он.

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена продлились 50 минут.

В Белом доме диалог назвали серьёзным и субстантивным.

Президент России Владимир Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».