Блинкен обсудил с главой МИД Италии координацию диалога с Россией
- AP
«Министр Ди Майо обсудил с американским коллегой Блинкеном координацию диалога с Москвой и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.
Ранее дипломаты обсуждали «общую обеспокоенность по поводу наращивания военной мощи России на границах Украины».
Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину.
Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.