Блинкен обсудил с главой МИД Италии координацию диалога с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках диалога с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обсудил координацию диалога с Россией и ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.

«Министр Ди Майо обсудил с американским коллегой Блинкеном координацию диалога с Москвой и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.

Ранее дипломаты обсуждали «общую обеспокоенность по поводу наращивания военной мощи России на границах Украины».

Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину.

Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.