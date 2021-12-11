Блинкен провёл переговоры с главой МИД Италии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо. Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.

«Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили «общую обеспокоенность по поводу наращивания военной мощи России на границах Украины» и подчеркнули свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Блинкен и глава МИД Италии также договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками по НАТО и партнёрами по ЕС.

Ранее госсекретарь США провёл переговоры с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.