Блинкен провёл переговоры с главой МИД Италии
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«Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо на полях встречи министров иностранных дел G7», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны обсудили «общую обеспокоенность по поводу наращивания военной мощи России на границах Украины» и подчеркнули свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Блинкен и глава МИД Италии также договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками по НАТО и партнёрами по ЕС.
Ранее госсекретарь США провёл переговоры с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.