Блинкен провёл переговоры с главами МИД Великобритании и Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс подчеркнули важность продолжения координации действий США и Великобритании для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств США и ФРГ «обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Блинкен также обсудил с министрами борьбу с пандемией коронавируса и тему иранской ядерной программы.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

Лидеры стран подчеркнули тесные связи между Германией и США и отметили необходимость трансатлантического сотрудничества для решения нынешних и будущих вызовов.