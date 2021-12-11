Блинкен провёл переговоры с главами МИД Великобритании и Германии
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«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс подчеркнули важность продолжения координации действий США и Великобритании для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины», — цитирует ТАСС Прайса.
По его словам, главы внешнеполитических ведомств США и ФРГ «обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Блинкен также обсудил с министрами борьбу с пандемией коронавируса и тему иранской ядерной программы.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.
Лидеры стран подчеркнули тесные связи между Германией и США и отметили необходимость трансатлантического сотрудничества для решения нынешних и будущих вызовов.