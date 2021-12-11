Шольц провёл телефонный разговор с Байденом

Канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

«Обе стороны подчеркнули тесные связи между Германией и США, указали на желание укреплять и углублять их», — цитирует сообщение ТАСС.

Лидеры стран также отметили необходимость трансатлантического сотрудничества для решения нынешних и будущих вызовов.

Байден поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера.

Ранее на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы.

«Речь идёт об экономических вопросах, вопросах безопасности, внешней политике», — отметил он.