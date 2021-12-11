Шольц провёл телефонный разговор с Байденом
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«Обе стороны подчеркнули тесные связи между Германией и США, указали на желание укреплять и углублять их», — цитирует сообщение ТАСС.
Лидеры стран также отметили необходимость трансатлантического сотрудничества для решения нынешних и будущих вызовов.
Байден поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера.
Ранее на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы.
«Речь идёт об экономических вопросах, вопросах безопасности, внешней политике», — отметил он.