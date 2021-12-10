Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы на всех уровнях.
Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы
  • Reuters

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Речь идёт о том, как усилить Европу, европейский суверенитет на всех уровнях, которые к этому относятся. Речь идёт об экономических вопросах, вопросах безопасности, внешней политике. Важно, чтобы мы действовали в одном направлении, сотрудничали друг с другом», — приводит ТАСС слова канцлера.

Визит во Францию стал первым зарубежным визитом Шольца на посту главы правительства Германии.

12 декабря Шольц посетит Польшу с визитом.

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