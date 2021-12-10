Канцлер ФРГ Шольц 12 декабря посетит Польшу с визитом

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершит 12 декабря визит в Варшаву и обсудит с польским премьером Матеушем Моравецким ряд тем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.
Канцлер ФРГ Шольц 12 декабря посетит Польшу с визитом
  • © AP Photo/Thibault Camus

«Федеральный канцлер Олаф Шольц отправится в Варшаву 12 декабря 2021 года с инаугурационным визитом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, визит в Польшу состоится также по случаю 30-летнего юбилея со дня подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Польшей и Германией.

В ходе переговоров стороны обсудят вопросы двусторонней, европейской и международной политики.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны ЕС обсуждают помощь мигрантам на границе Белоруссии с Польшей.

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