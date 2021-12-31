Экс-советник Рейгана заявила о необходимости выработки конструктивных отношений России и США

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Писательница Сюзанна Масси, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана, заявила о необходимости выработки конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном.
Экс-советник Рейгана заявила о необходимости выработки конструктивных отношений России и США
  • AP

Она отметила, что на протяжении жизни познакомилась с большим количеством русских людей, которые стали её друзьями и помогали ей в работе.

«Разумеется, у меня также много друзей в Америке. Я гражданка США. Я люблю американцев... и я думаю, что два эти народа очень подходят друг другу. Такова моя личная точка зрения», — заявила Масси в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT.

По её мнению, в настоящее время критически важно выработать конструктивные отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Я считаю, что если мы сможем это сделать (а я на это надеюсь), то это пойдёт на пользу всему миру», — заключила Масси.

Ранее в Кремле отметили, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказался полезен обеим сторонам.

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