Посольство назвало провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове

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В посольстве России в Сербии назвали провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в самопровозглашённой республике Косово.
Посольство назвало провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове
  • Legion-Media

Ранее стало известно, что глава МИД Косова Доника Гервала объявила о высылке российского сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK).

«Расцениваем это решение Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами», — заявили в российском посольстве.

Дипломаты отметили, что данное решение в соответствии с международным правом не имеет никаких правовых последствий. 

В октябре МИД Сербии заявил об «этнически мотивированном насилии» на севере Косова.

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