Посольство назвало провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове

В посольстве России в Сербии назвали провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в самопровозглашённой республике Косово.

Ранее стало известно, что глава МИД Косова Доника Гервала объявила о высылке российского сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK).

«Расцениваем это решение Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами», — заявили в российском посольстве.

Дипломаты отметили, что данное решение в соответствии с международным правом не имеет никаких правовых последствий.

В октябре МИД Сербии заявил об «этнически мотивированном насилии» на севере Косова.