В Сербии заявили о росте числа нападений на сербов в Косове

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Директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил о росте числа нападений на сербов и сербские церковные объекты в непризнанном Косове.
В Сербии заявили о росте числа нападений на сербов в Косове
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По его словам, ярко об этом свидетельствует последнее осквернение православного кладбища около сербского монастыря и анклава Грачаница под Приштиной.

По словам главы канцелярии при правительстве Сербии, «осквернение надгробных памятников позорно и является безумным шагом».

«Поразительна и статистика, по которой на территории Косова и Метохии в этом году отмечено на 50% больше инцидентов на национальной почве, чем годом ранее, из которых 20 нападений — на объекты Сербской православной церкви», — цитирует его РИА Новости.

В октябре МИД Сербии заявил об «этнически мотивированном насилии» на севере Косова.

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