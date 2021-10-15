МИД Сербии заявил об «этнически мотивированном насилии» на севере Косова
- AP
«Теперь уже очевидно, что речь идёт не о спорадических и изолированных случаях провокации со стороны Приштины, а об организованной кампании этнически мотивированного насилия в отношении сербов», — приводит ТАСС слова Селаковича.
С таким заявлением глава МИД Сербии выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Косове.
Министр добавил, что действия Приштины должны получить быструю и решительную реакцию международного сообщества.
Ранее власти Сербии обвинили Приштину в провокациях на севере Косова.