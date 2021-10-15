МИД Сербии заявил об «этнически мотивированном насилии» на севере Косова

Приштина проводит организованную «кампанию этнически мотивированного насилия» на севере непризнанного Косова, заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

«Теперь уже очевидно, что речь идёт не о спорадических и изолированных случаях провокации со стороны Приштины, а об организованной кампании этнически мотивированного насилия в отношении сербов», — приводит ТАСС слова Селаковича.

С таким заявлением глава МИД Сербии выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Косове.

Министр добавил, что действия Приштины должны получить быструю и решительную реакцию международного сообщества.

Ранее власти Сербии обвинили Приштину в провокациях на севере Косова.