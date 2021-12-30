Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Новым годом
- РИА Новости
Российский лидер подчеркнул, что текущий год прошёл под знаком 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который является надёжной основой двусторонних отношений.
«Несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Китай взаимодействовали весьма продуктивно: продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле», — приводит пресс-служба Кремля фрагмент телеграммы.
Путин заявил, что с нетерпением ждёт встречи с китайским лидером на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.
Ранее стало известно, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.