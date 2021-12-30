Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Новым годом

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Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю Нового года заявил о продуктивном сотрудничестве двух стран в 2021 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Новым годом
  • РИА Новости

Российский лидер подчеркнул, что текущий год прошёл под знаком 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который является надёжной основой двусторонних отношений.

«Несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Китай взаимодействовали весьма продуктивно: продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле», — приводит пресс-служба Кремля фрагмент телеграммы.

Путин заявил, что с нетерпением ждёт встречи с китайским лидером на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Ранее стало известно, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.

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