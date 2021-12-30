Путин поздравил Байдена с Новым годом

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме американскому лидеру Джо Байдену по случаю Нового года отметил необходимость конструктивного взаимодействия стран по стоящим перед человечеством вызовам и угрозам.
Путин поздравил Байдена с Новым годом
  • © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

В поздравлении российский лидер заявил, что Россия и США несут особую ответственность за международную и региональную стабильность.

«Убеждён, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга», — приводит пресс-служба Кремля фрагмент телеграммы.

Ранее стало известно, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить