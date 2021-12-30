Путин поздравил Байдена с Новым годом

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме американскому лидеру Джо Байдену по случаю Нового года отметил необходимость конструктивного взаимодействия стран по стоящим перед человечеством вызовам и угрозам.

В поздравлении российский лидер заявил, что Россия и США несут особую ответственность за международную и региональную стабильность.

«Убеждён, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга», — приводит пресс-служба Кремля фрагмент телеграммы.

Ранее стало известно, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.