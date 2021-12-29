Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие дипломатические контакты с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским предстоящие дипломатические контакты с Россией.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Они обсудили усилия по мирному разрешению конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», — сказано в пресс-релизе.

Блинкен также подтвердил неизменность американской поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.