Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие дипломатические контакты с Россией
- Reuters
Об этом говорится на сайте Госдепа.
«Они обсудили усилия по мирному разрешению конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», — сказано в пресс-релизе.
Блинкен также подтвердил неизменность американской поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.