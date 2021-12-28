Посол Украины рассказала о подготовке Киевом «варианта Б» в отношениях с Россией
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«Сейчас мы все — Украина, США, Запад — работаем над вариантом А, дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся», — цитирует РИА Новости Маркарову.
Дипломат не уточнила, что именно подразумевается под вторым вариантом действий.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью программе «Соловьёв LIVE», что на Западе начали осознавать опасность безбашенных поступков президента Украины Владимира Зеленского.