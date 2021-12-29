В Чехии заморозили зарплаты политикам и подняли оклады военным и медикам
- Legion-Media
По данным портала аktuálně.cz, Минтруд уже готовит соответствующую поправку в законодательство.
Отмечается, что решение о заморозке выплат коснётся президента республики, членов обеих палат парламента, членов правительства, руководителей Нацбанка и Высшего контрольного управления страны, а также членов низовых представительных органов.
Вместе с этим на 1400 крон будут увеличены оклады работников соцсферы, на 3% повысят зарплату педагогам. Ежемесячные выплаты для военных, пожарных и полицейских будут увеличены на 700 крон вне зависимости от должности.