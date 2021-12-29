В Чехии заморозили зарплаты политикам и подняли оклады военным и медикам

Короткая ссылка
Власти Чехии заморозили на год зарплаты политикам и подняли оклады работникам соцсферы, медикам, педагогам, военнослужащим, пожарным и полицейским, заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала.
В Чехии заморозили зарплаты политикам и подняли оклады военным и медикам
  • Legion-Media

По данным портала аktuálně.cz, Минтруд уже готовит соответствующую поправку в законодательство.

Отмечается, что решение о заморозке выплат коснётся президента республики, членов обеих палат парламента, членов правительства, руководителей Нацбанка и Высшего контрольного управления страны, а также членов низовых представительных органов.

Вместе с этим на 1400 крон будут увеличены оклады работников соцсферы, на 3% повысят зарплату педагогам. Ежемесячные выплаты для военных, пожарных и полицейских будут увеличены на 700 крон вне зависимости от должности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить