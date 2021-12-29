Посол России заявил о требовании к Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами

Система оповещения о ДТП с россиянами в Турции до сих пор не работает эффективно, Москва потребовала от Анкары решить этот вопрос, заявил российский посол Алексей Ерхов.

«Мы поставили этот вопрос ребром перед турецкими властями, включая представителей Министерства внутренних дел, дорожной полиции, губернаторства», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, соответствующий вопрос также обсуждался с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который «не жалеет усилий для развития туризма, в том числе из России».

Ерхов добавил, что турецкий чиновник лично поехал на юг и провёл специальное совещание по безопасности российских туристов с губернатором.

«Не поленился... Всем всё разъяснили, были приняты правильные решения... но система как не работала, так не работает. Либо не оповещают, либо оповещают поздно», — заключил посол России.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в ДТП с автобусом пострадали девять российских туристов.