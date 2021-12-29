Посол России заявил о требовании к Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами
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«Мы поставили этот вопрос ребром перед турецкими властями, включая представителей Министерства внутренних дел, дорожной полиции, губернаторства», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, соответствующий вопрос также обсуждался с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который «не жалеет усилий для развития туризма, в том числе из России».
Ерхов добавил, что турецкий чиновник лично поехал на юг и провёл специальное совещание по безопасности российских туристов с губернатором.
«Не поленился... Всем всё разъяснили, были приняты правильные решения... но система как не работала, так не работает. Либо не оповещают, либо оповещают поздно», — заключил посол России.
Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в ДТП с автобусом пострадали девять российских туристов.