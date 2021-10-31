В турецкой Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом

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В турецкой Анталье в ДТП с автобусом пострадали девять российских туристов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство России.
В турецкой Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
  • Reuters

«В воскресенье в черте населённого пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов», — сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что, «по предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересёк разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся».

В генконсульстве заявили, что «в результате ДТП пострадали девять российских граждан».

Сообщается, что всех пострадавших с травмами различной тяжести доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.

«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

В дипмиссии сообщили, что «сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших».

«Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», — добавили в генконсульстве.

Ранее в генконсульстве России в Анталье сообщали, что семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом, осуществляющим трансфер туристов из аэропорта в отели.

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