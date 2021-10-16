Генконсульство России подтвердило госпитализацию семи россиян после ДТП в Турции

В Генконсульстве России в Анталье подтвердили, что семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом, осуществляющим трансфер туристов из аэропорта в отели.

В комментарии РИА Новости представитель дипведомства подтвердил госпитализацию россиян.

«Сегодня утром около 08:00 мск в районе Манавгата перевернулся автобус, перевозивший из аэропорта в отели группу российских туристов. В ДТП пострадали семь граждан России. Они доставлены в местные больницы для оказания первой медицинской помощи», — заявил собеседник агентства.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге после дождя. Полиция выясняет причины аварии.

Ранее газета Hürriyet сообщала об аварии с участием россиян в районе Мангавата — микроавтобус занесло на скользкой дороге, а затем он перевернулся.