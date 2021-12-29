Сенатор Цеков отреагировал на заявление Борреля о неприемлемости требований России к ЕС

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Дарья Ускова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Борреля о том, что требования России о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются «неприемлемыми».
Сенатор Цеков отреагировал на заявление Борреля о неприемлемости требований России к ЕС
  • РИА Новости

«Я думаю, что это очень характеризует европейскую политику, то есть они о безопасности не думают. Они думают о конфликте. Не слышат Россию, а слышат только себя», — заявил сенатор.

Цеков подчеркнул, что необходимо договариваться, потому что, по мнению парламентария, безопасность — это «не только для России, как они думают, это для всех — для Европы и всего международного сообщества».

Он также выразил надежду на то, что высказывание Борреля является «просто словами».

«Возможно, он повышает ставки, так сказать, перед серьёзными переговорами», — предположил Цеков.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью Welt высказался о требованиях России прекратить расширение ЕС и НАТО на восток и заявил об их «неприемлемости».

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