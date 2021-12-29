Аналитик Оленченко прокомментировал заявление Борреля о требованиях России к ЕС и НАТО

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что требования России о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются «неприемлемыми» и являются «чисто российской повесткой дня».
Аналитик Оленченко прокомментировал заявление Борреля о требованиях России к ЕС и НАТО
  • Legion-Media
  • © Xinhua/Sipa USA

«Это заявление характеризует не столько отношения Евросоюза к России, сколько самого Борреля. Он постоянно демонстрирует образ такого сдержанного русофоба: с одной стороны, высказывается за развитие и нормализацию двусторонних отношений России и ЕС, но в то же время на практике создаёт много трудностей для этого», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что слова главы дипломатии «не к месту», поскольку требования России были адресованы исключительно НАТО и США.

Ранее Боррель заявил о том, что требования России о нерасширении ЕС и НАТО в проекте о гарантиях безопасности являются «неприемлемыми».

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