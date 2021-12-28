Глава МИД Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Обсудила с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине», — написала Трасс в Twitter.

По её словам, стороны подчеркнули, что НАТО решительно поддерживает Украину.

Как отмечается, «любой диалог с Россией должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках диалога с польскими коллегами обсудил ситуацию вокруг Украины и сообщил о готовности Вашингтона поддержать союзников по НАТО.